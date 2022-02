GF Vip | Carnevale agitato per Jessica e Barù | la principessa si dichiara VIDEO

(Di domenica 27 febbraio 2022) Nelle ultime settimane il feeling trasi è fortificato a tal punto che in molti credevano fessero i primi segnali di una possibile storia. Non che si pensasse al grande amore, dato che grandi sono i dubbi al riguardo. Il semplice essere complici tra batture e carezze, come coppia di amici intimi … L'articolo GF Vip,per: lasiproviene da Velvet Gossip.

ParliamoDiNews : GF Vip 6: a Carnevale finisce male la "storia" fra Jessica e Barù

Ed invece, durante la festa diqualcosa si è fermato, congelato. Parliamo del cuore di Jessica dopo aver ascoltato Barù. Il concorrente della sesta edizione del GFha voluto mettere in ...Ieri sera, nella Casa del Grande Fratello, i concorrenti hanno festeggiato il. Tra una maschera e l'altra, Barù si è lasciando andare facendo una battuta (di cattivo gusto) nei confronti di Miriana Trevisan . Barù offende ...Gf Vip 6, Alessandro Basciano prende (di nuovo) le distanze da Sophie Codegoni: "Io non sto con una persona che non cucina per me". Nuovi sco ...Al Grande Fratello Vip tra Barù e Jessica non decolla. Nonostante la principessa cerchi di conquistarlo da settimane, il nipote di Costantino della Gherardesca non vuole ...