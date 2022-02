GF Vip 6 | le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 40 | “Puntata horror”

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 27 febbraio 2022) Mamma che bello ragazzi! Finalmente la Ricciarelli è uscita! Dopo 5 mesi di immunità, che l’ha portata quasi in finale, giovedì il pubblico finalmente ha potuto dire la sua sbattendola fuori! Penso che sia stata il concorrente peggiore dell’edizione, veramente pesante e cattiva con tutti. Alla signora Ricciarelli non si poteva dire nulla, ma lei poteva dire la qualsiasi a tutti. Ha detto a Miriana che non è una buona madre perché ha avuto due mezzi flirt nella casa, l’ha definita tenutaria del casino, le ha detto che le brucerebbe i capelli, ha detto a Manila che nella vita non ha fatto nulla se non mostrare le gambe a Miss Italia, che a 44 anni ormai, non si meritava la finale perché che vuole fare? Ha detto a Lulù più volte scimmia, ultima volta givedì inche l’ha definita scimmietta, le ha detto torna al tuo paese e altri epiteti pesanti, a Jessica ieri ha ...