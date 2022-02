Gf Vip 6, Clarissa Selassiè assente dallo studio dopo le accuse a Katia Ricciarelli? Le sue parole (Di domenica 27 febbraio 2022) Clarissa Selassié, già assente dallo studio del Grande Fratello Vip da ben due puntate causa Covid, in una diretta di ieri sera ha manifestato i suoi dubbi sulla sua presenza di domani in puntata. La princess ha confessato che nonostante sia sabato, non sarebbe stata ancora contattata dagli autori per confermarle la sua presenza nel parterre dei concorrenti eliminati. La causa? Forse potrebbe essere proprio lo scontrocon Katia Ricciarelli nel corso della scorsa puntata, quando – via Instagram – ha definito la soprano una “brutta strega”. Se la richiesta sia partita dalla Ricciarelli o dal presentatore è difficile saperlo, sta di fatto che lo stesso Alfonso Signorini ha accusato la princess in diretta tv: Clarissa Selassié ha scritto ‘esci brutta ... Leggi su isaechia (Di domenica 27 febbraio 2022)Selassié, giàdel Grande Fratello Vip da ben due puntate causa Covid, in una diretta di ieri sera ha manifestato i suoi dubbi sulla sua presenza di domani in puntata. La princess ha confessato che nonostante sia sabato, non sarebbe stata ancora contattata dagli autori per confermarle la sua presenza nel parterre dei concorrenti eliminati. La causa? Forse potrebbe essere proprio lo scontroconnel corso della scorsa puntata, quando – via Instagram – ha definito la soprano una “brutta strega”. Se la richiesta sia partita dallao dal presentatore è difficile saperlo, sta di fatto che lo stesso Alfonso Signorini ha accusato la princess in diretta tv:Selassié ha scritto ‘esci brutta ...

