Georgia O' Keeffe | il vero sogno americano

(Di domenica 27 febbraio 2022) Personalità irrequieta e affascinante, ha segnato la pittura del Novecento con visioni di deserti, suggestioni urbane, presenze vegetali conturbanti. Una mostra, appena inaugurata alla Fondazione Beyeler di Basilea, la racconta attaverso le sue opere straordinarie. Grandi fiori, iris, papaveri, petunie, che sulla tela si schiudono in forme enigmatiche e sensuali. Poi le esplosioni di colore, dove luoghi ed elementi vegetali si trasformano in paesaggi affiorati da dimensioni parallele. E poi - veloce cambio di scena - le sagome notturne dei grattacieli di New York: precise, monumentali, scandite dalla luci accese dietro le finestre, ma rappresentate anche in questo caso con un’atmosfera sospesa. Fino alle «visioni» dal deserto del New Mexico, lande che si confondono con l’orizzonte, con teschi e ossa sbiancate di animali a emblema di una vita remota, sotto un cielo di un azzurro ...