GCW | Ex-WWE annunciato per Josh Barnett’s Bloodsport 8

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Ci avviciniamo sempre più allottava edizione dell’annuale, l’evento dedicato al leggendario Mixed Martial ArtistBarnett composto da vari match svolti su un ring sprovvisto di corde i cui esiti possono arrivare solo per sottomissione. Numerosi sono stati gli annunci in vista dell’evento ed, oltre a Biff Busick, JONAH e Marina Shafir, è statoper lo show un altro ex-WWE. Un atleta unico nel suo genere A man whose exploits are known all over the world is tapping into his collegiate wrestling roots and showing a side of himself that's never been seen before in Professional Wrestling.John Hennigan is coming toBarnett's: #8 pic.twitter.com/WeqtFDkYRK— ??? ????????? (@LBarnett) ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : GCW WWE

The Shield Of Wrestling

Parleremo anche di IMPACT con l'arrivo di un importante contingente NJPW, die del ritorno della ROH. L'appuntamento con Ringside Episodio 4:Royal Rumble 2022, la road to WrestleMania e ...In più Jon Moxley e la, la indy in più rapida ascesa degli ultimi mesi. L'appuntamento con Ringside Episodio 3: commentiamo AEW " Full Gear 2021, i licenziamentie molto altro è per lunedì ...Chelsea Green made her debut on Friday Night Smackdown back in November of 2020 and fans were looking forward to seeing what she would do on the blue ...As noted during our live coverage of GCW The Coldest Winterlast night, Joey Janela kicked off the show by addressing what occurred this past Friday night. Janela turned heel by at ...