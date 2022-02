Gazzetta | il Real Madrid Galacticos 3 0 | vuole Mbappé e Haaland Li pagherà col nuovo Bernabeu

(Di domenica 27 febbraio 2022) Il progetto si chiama3.0.più, e ligrazie alSantiago. Scrive la: Dopo anni di austerity e lavori in corso, alla Casa Blanca sono pronti per lanciare il progetto Galcticos 3.0. Quello per tornare “Reyes de Europa”, per tentare l’assalto alla quattordicesima Champions puntando su due fenomeni e uno stadiodi zecca ancora più galattico dei giocatori che ospiterà. La seconda parte del 2022 nella testa di Florentino Perez dev’essere quella della ritrovata grandeur, francesismo non casuale: deve arrivare Kylian, e sul tema il presidente dellavora da mesi, e con lui anche Erling. E poi entro la fine dell’anno aprirà il ...

