Gas, dichiarato lo stato di pre-allarme in Italia: Draghi cerca nuove vie (Di domenica 27 febbraio 2022) La parola d?ordine è: diversificazione. Governo al lavoro per cambiare la politica energetica, dopo che il premier Mario Draghi ha definito imprudente non aver puntato in questi anni su... Leggi su ilmattino (Di domenica 27 febbraio 2022) La parola d?ordine è: diversificazione. Governo al lavoro per cambiare la politica energetica, dopo che il premier Marioha definito imprudente non aver puntato in questi anni su...

Advertising

MediasetTgcom24 : Dichiarato lo stato di pre-allarme in Italia per il gas #italia #snam #ucraina… - ParliamoDiNews : Guerra ed effetti sul gas, dichiarato lo stato di preallarme in Italia #italia #russia #ucraina - Marco_chp1 : RT @MediasetTgcom24: Dichiarato lo stato di pre-allarme in Italia per il gas #italia #snam #ucraina #comitatodiemergenzaemonitoraggionazio… - AdaAdele88 : RT @MediasetTgcom24: Dichiarato lo stato di pre-allarme in Italia per il gas #italia #snam #ucraina #comitatodiemergenzaemonitoraggionazio… - Alpj90 : RT @MediasetTgcom24: Dichiarato lo stato di pre-allarme in Italia per il gas #italia #snam #ucraina #comitatodiemergenzaemonitoraggionazio… -