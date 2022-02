Gamba tesa e gol pesanti: tutti pazzi per il “solito” Materazzi (Di domenica 27 febbraio 2022) Roma, 27 feb – Calcisticamente parlando ci sono degli avvenimenti all’interno di un partita che incidono più di altri nel corso dei 90 minuti: nella breve intensità di un mondiale possono veramente decidere – in un senso o nell’altro – le sorti di una determinata selezione. L’infortunio di un giocatore fondamentale può segnare in negativo il percorso della propria nazionale o – al contrario – fare in modo che la storia possa essere scritta in maniera decisamente inaspettata. Come in Germania nell’estate del 2006, più precisamente il 22 giugno. Ad Amburgo l’adduttore di Alessandro Nesta costringe – per la terza volta in otto anni – uno dei più forti difensori di sempre a salutare anzitempo la competizione iridata. In una gara comunque insidiosa – un punto contro i cechi basterebbe, ma vincere vorrebbe dire evitare il Brasile – Marcello Lippi butta nella mischia un ragazzone al quale in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 27 febbraio 2022) Roma, 27 feb – Calcisticamente parlando ci sono degli avvenimenti all’interno di un partita che incidono più di altri nel corso dei 90 minuti: nella breve intensità di un mondiale possono veramente decidere – in un senso o nell’altro – le sorti di una determinata selezione. L’infortunio di un giocatore fondamentale può segnare in negativo il percorso della propria nazionale o – al contrario – fare in modo che la storia possa essere scritta in maniera decisamente inaspettata. Come in Germania nell’estate del 2006, più precisamente il 22 giugno. Ad Amburgo l’adduttore di Alessandro Nesta costringe – per la terza volta in otto anni – uno dei più forti difensori di sempre a salutare anzitempo la competizione iridata. In una gara comunque insidiosa – un punto contro i cechi basterebbe, ma vincere vorrebbe dire evitare il Brasile – Marcello Lippi butta nella mischia un ragazzone al quale in ...

Advertising

IlPrimatoN : L'idolo dei tifosi interisti, e non solo ?? Marco Battistini - anto_dun : RT @noncitofonare: Jess tieni duro che la vita ti ripagherà con tutto ciò che meriti. Salta sto fosso a gamba tesa e non voltarti indietro… - walman1982 : @gigipezzu Il fallo di Gargiulo sul gol ci poteva stare. Gamba tesa. Ma hanno fatto vedere mezzo replay e l'arbitro… - Negramante2 : RT @noncitofonare: Jess tieni duro che la vita ti ripagherà con tutto ciò che meriti. Salta sto fosso a gamba tesa e non voltarti indietro… - noncitofonare : Jess tieni duro che la vita ti ripagherà con tutto ciò che meriti. Salta sto fosso a gamba tesa e non voltarti indietro #jeru -

Ultime Notizie dalla rete : Gamba tesa BMW: dieci "M" da batticuore BMW M3 E36 Con un salto quantico rispetto al modello di prima generazione entra gamba tesa nel club esclusivo delle GT ad alte prestazioni. Merito di una linea nettamente più moderna e di un nuovo, ...

Foggia, "Tre corsie"? Trasformiamola in "arteria verde" Noi del WWF Foggia vogliamo entrare a gamba tesa con una sfida ambiziosa per questa città, una proposta che guarda al futuro senza piangere sul presente, e quindi perché non riqualificare la corsia ...

“Messina, un malato grave” Santoro entra a gamba tesa Quotidiano di Sicilia Amici, Alessandra Celentano ha un fidanzato? Rudy Zerbi sorprende: “So chi è” Alessandra Celentano è fidanzata? "Tutti sappiamo chi è" svela Rudy Zerbi Inizio di puntata con una notizia incredibile quella di oggi, domenica 27 ...

Huawei P50 Pro: 3 motivi per sceglierlo Huawei P50 Pro è il nuovo top di gamma del colosso cinese ma perché sceglierlo? Vi diamo 3 motivi per acquistarlo.

BMW M3 E36 Con un salto quantico rispetto al modello di prima generazione entranel club esclusivo delle GT ad alte prestazioni. Merito di una linea nettamente più moderna e di un nuovo, ...Noi del WWF Foggia vogliamo entrare acon una sfida ambiziosa per questa città, una proposta che guarda al futuro senza piangere sul presente, e quindi perché non riqualificare la corsia ...Alessandra Celentano è fidanzata? "Tutti sappiamo chi è" svela Rudy Zerbi Inizio di puntata con una notizia incredibile quella di oggi, domenica 27 ...Huawei P50 Pro è il nuovo top di gamma del colosso cinese ma perché sceglierlo? Vi diamo 3 motivi per acquistarlo.