Galina | badante a San Benedetto da 17 anni | ' Qualcuno fermi Putin I miei familiari sono sotto attacco | ho paura'

(Di domenica 27 febbraio 2022) SAN- ''. L'appello disperato è quello diSluchakdi origini ucraine. Lavora a Sandel Tronto ma vive in Italia da 17è vedova, ha ...

corriereadriatico.it

SAN BENEDETTO - «Qualcuno fermi Putin». L'appello disperato è quello di Galina Sluchak badante di origini ucraine. Lavora a San Benedetto del Tronto ma vive in Italia da 17 anni. È vedova, ha tre figli e quattro nipoti che vivono a Rivne, città del nord situata a ...