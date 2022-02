Gaeta | addio carta | per festeggiare il Carnevale al nido si creano coriandoli ecologici

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 27 febbraio 2022)– Esplorando il giardino troviamo tante foglie cadute, qualcuna ancora verde, qualcuna rossiccia… qualche altra marrone! E ora… che si fa? Le raccogliamo e le portiamo nel. Questo lo spirito dell’iniziativa “” promossa dall’Asilodi via Amalfi per la realizzazione deidi. “È bello– spiega il sindaco diCosmo Mitrano – ma è ancor più bello farlo rispettando la Terra che ci ospita! Parte daldil’iniziativa “” con l’intento di far divertire i bimbi e trasmettere loro, già da piccolissimi, l’amore ed il rispetto per l’ambiente. Abbiamo sempre posto al centro della ...