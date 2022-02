G7 minaccia nuove sanzioni a Russia se invasione va avanti (Di domenica 27 febbraio 2022) Il G7 minaccia nuove sanzioni contro la Russia se Mosca proseguirà la sua invasione in Ucraina. E' quanto si legge in una nota. . 27 febbraio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 27 febbraio 2022) Il G7contro lase Mosca proseguirà la suain Ucraina. E' quanto si legge in una nota. . 27 febbraio 2022

