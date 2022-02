“Freedom – Oltre il confine”: anticipazioni di lunedì 28 febbraio (Di domenica 27 febbraio 2022) “Freedom – Oltre il confine”, undicesimo appuntamento: anticipazioni di lunedì 28 febbraio Undicesimo appuntamento con «Freedom – Oltre il confine», in onda lunedì 28 febbraio, in prima serata, su Italia 1. Roberto Giacobbo, con Giovanni Battista Judica Cordiglia ricorda la Corsa alla conquista dello Spazio, negli anni della Guerra Fredda. Va a Lisbona, Venezia, San Pantaleo. E con Maria Rita Parsi spiega la Sindrome rancorosa del beneficato. Freedom approda a Torino per raccontare la straordinaria storia dei fratelli Achille e Giovanni Battista Judica Cordiglia, due giovani radioamatori che tra gli Anni ’50 e ’60 intercettarono segnali dallo spazio, nel bel mezzo della sfida tra i due ... Leggi su 361magazine (Di domenica 27 febbraio 2022) “il”, undicesimo appuntamento:di28Undicesimo appuntamento con «il», in onda28, in prima serata, su Italia 1. Roberto Giacobbo, con Giovanni Battista Judica Cordiglia ricorda la Corsa alla conquista dello Spazio, negli anni della Guerra Fredda. Va a Lisbona, Venezia, San Pantaleo. E con Maria Rita Parsi spiega la Sindrome rancorosa del beneficato.approda a Torino per raccontare la straordinaria storia dei fratelli Achille e Giovanni Battista Judica Cordiglia, due giovani radioamatori che tra gli Anni ’50 e ’60 intercettarono segnali dallo spazio, nel bel mezzo della sfida tra i due ...

