Fratelli d’Italia principale partito del centrodestra, lo dice Meloni (Di domenica 27 febbraio 2022) ORLANDO – : “Cari amici, questa è la seconda volta che salgo su questo palco. La prima volta come leader di un piccolo, ma orgoglioso partito conservatore italiano, oggi invece da presidente del partito dei Conservatori Europei, un partito che riunisce 44 partiti patriottici e conservatori d’Europa L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Meloni: “Non sono sola, dalla mia parte ho gli italiani e non li tradirò” Meloni attacca Conte: “Venga in Aula” Giorgia Meloni critica Saviano: “Parole ingiuriose” Giorgia Meloni attacca il M5S sul caos scuole Giorgia Meloni contesta i provvedimenti del governo sul contenimento del Covid Meloni ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 27 febbraio 2022) ORLANDO – : “Cari amici, questa è la seconda volta che salgo su questo palco. La prima volta come leader di un piccolo, ma orgogliosoconservatore italiano, oggi invece da presidente deldei Conservatori Europei, unche riunisce 44 partiti patriottici e conservatori d’Europa L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::: “Non sono sola, dalla mia parte ho gli italiani e non li tradirò”attacca Conte: “Venga in Aula” Giorgiacritica Saviano: “Parole ingiuriose” Giorgiaattacca il M5S sul caos scuole Giorgiacontesta i provvedimenti del governo sul contenimento del Covid...

Advertising

borghi_claudio : Forza Italia in commissione XII in dichiarazione di voto su emendamento per togliere Green Pass si dice favorevole… - CarloCalenda : Noi non accettiamo il confronto con M5S e Fratelli d’Italia. È una scelta netta, perché il dialogo si fa a partire… - petergomezblog : Calenda dice “mai con Fratelli d’Italia”, ma a Genova vuole sostenere il sindaco Bucci (con Meloni). Orlando ironiz… - zazoomblog : Fratelli d’Italia principale partito del centrodestra lo dice Meloni - #Fratelli #d’Italia #principale - ArianoManu : RT @claudioriccio: eccezion fatta per quei fanfaroni nazionalisti di Fratelli d'Italia al momento l'esponente politico italiano che dice le… -

Ultime Notizie dalla rete : Fratelli d’Italia La consigliera Pettinato lascia Fratelli d'Italia: "Incompatibile con Musumeci e Razza" CataniaToday