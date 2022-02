Francesco Totti chiamato da Noemi a C’è Posta per te, La reazione di Ilary è sconvolgente, ecco cos’ha pubblicato (Di domenica 27 febbraio 2022) Francesco Totti è sbarcato a C’è Posta per te e, scherzo del destino, è stato chiamato da una ragazza 21enne di nome Noemi, che ha voluto fare una sorpresa ai propri genitori. Perché scherzo del destino? Perché nell’ultima settimana, come è arcinoto, è esplosa la notizia che ha raccontato che l’ex capitano giallorosso e la moglie Ilary Blasi sarebbero alle prese con una profonda e impetuosa crisi matrimoniale. Crisi in cui ci sarebbero stati anche tradimenti reciproci. Si è sussurrato che l’ex Letterina avrebbe avuto un flirt con un attore e che l’ex calciatore si frequenterebbe da tempo con una tale Noemi, donna che ricorda fisicamente molto Ilary. Sulla vicenda è persino intervenuto l’ex marito della presunta nuova compagna di ... Leggi su cityroma (Di domenica 27 febbraio 2022)è sbarcato a C’èper te e, scherzo del destino, è statoda una ragazza 21enne di nome, che ha voluto fare una sorpresa ai propri genitori. Perché scherzo del destino? Perché nell’ultima settimana, come è arcinoto, è esplosa la notizia che ha raccontato che l’ex capitano giallorosso e la moglieBlasi sarebbero alle prese con una profonda e impetuosa crisi matrimoniale. Crisi in cui ci sarebbero stati anche tradimenti reciproci. Si è sussurrato che l’ex Letterina avrebbe avuto un flirt con un attore e che l’ex calciatore si frequenterebbe da tempo con una tale, donna che ricorda fisicamente molto. Sulla vicenda è persino intervenuto l’ex marito della presunta nuova compagna di ...

Advertising

trash_italiano : FRANCESCO TOTTI ON FIRE ?? - trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - repubblica : Noemi, il nuovo amore di Francesco Totti - RdnDanaPutra : RT @OoS10_: Francesco Totti - LIrresponsabile : “Sta andando via di casa”. Ilary Blasi e Francesco Totti, anche gli avvocati di mezzo: l’ultima voce -… -