Francesco Totti a C'è Posta Per Te, la reazione di Ilary Blasi (Di domenica 27 febbraio 2022) Francesco Totti è stato fra i protagonisti della sesta puntata di C'è Posta Per Te, chiamato da Noemi come regalo ai suoi genitori, grandi tifosi della Roma. La ragazza ha usato l'ex Capitano per "chiedere scusa al padre ed alla madre per non essere stata una figlia perfetta". Secondo quanto raccontato da Noemi, infatti, a 16 anni è rimasta incinta di un ragazzo che i suoi genitori non hanno mai ben visto. "Siete i genitori migliori del mondo e vi ammiro tanto. Non avete avuto una vita facile, ma, nonostante ciò, non mi avete mai lasciata e soprattutto non mi avete mai giudicata". Lo stesso Francesco Totti, una volta entrato in studio, ha riservato belle parola ai due signori. "Trovare genitori come voi non è facile". È sempre bello averti qui Francesco! #CePostaPerTe

