Francesco Paolantoni e quel no al giovane Paolo Sorrentino | Non rientrava nella mia cifra artistica

Leggi su movieplayer

(Di domenica 27 febbraio 2022), intervistato di recente dal Fatto Quotidiano, ha parlato della volta in cui si rifiutò di utilizzare un copione scritto da un allora sconosciuto, durante una recente intervista del Fatto Quotidiano, ha parlato degli errori commessi nelle sua carriera, menzionando anchecelebre "no" ad un giovanissimo: "Nonmia". "Solitamente la carriera si costruisce sui 'no'. Io ho ecceduto. E più che costruirla me la sono demolita e la colpa è stata in gran parte della pigrizia e del timore di non divertirmi; ultimamente sono migliorato." Ha spiegato ...