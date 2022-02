"Fottetevi": i militari ucraini che non si sono arresi ai russi potrebbero essere ancora vivi (Di domenica 27 febbraio 2022) potrebbero essere ancora vivi i 13 soldati ucraini dati per morti dopo un attacco delle forze russe nella piccola Isola dei serpenti, nel Mar Nero. La notizia della strenua resistenza opposta dai militari all'esercito russo aveva fatto il giro... Leggi su today (Di domenica 27 febbraio 2022)i 13 soldatidati per morti dopo un attacco delle forze russe nella piccola Isola dei serpenti, nel Mar Nero. La notizia della strenua resistenza opposta daiall'esercito russo aveva fatto il giro...

