FOTO | Ivy Nile di NXT annuncia il suo fidanzamento

(Di domenica 27 febbraio 2022) Ivyè uno da dei tanti ragazzi e ragazze che la WWE ha deciso di formare come wrestler partendo dalla loro solida base atletica. La wrestler della stable Diamond Mine, il cui vero nome è Emily Andzulis si è guadagnata una prima fama nazionale grazie alla sua partecipazione al gioco sportivo Titan Games della NBC, condotto dall’ex superstar della WWE Dwayne “The Rock” Johnson, di cui è stata anche la prima campionessa. Dopo la sconfitta di questa settimana al Dusty Rhodes Tag Team Classic femmi, la wrestler si consola con una bella notizia. Su Twitter Ivy hato che convolerà a nozze con il suo fidanzato. Ieri sera la muscolosa wrestler di NXT è stata sorpresa dal fidanzato che le ha fatto la fatidica proposta. View this post on Instagram A post shared by ARI M. Levy (@ari m ...

Advertising

h59439521 : @wandererinutah @Ivy_Ferguson Sexy Foto ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Ivy

Zona Wrestling

In occasione dell'uscita del trailer ufficiale del nuovo film sul Cavaliere Oscuro diretto da ... Come villain invece troviamo Uma Thurman chiamata a interpretare il ruolo di Poisone Arnold ...... vengono proposti addirittura da prestigiose Università come quelle dell'League. Ad Harvard il ... Ridere per combattere lo stress: 7 motivi per iniziare subito guarda leCambiamo solo ciò che ...