Formazioni ufficiali Verona-Venezia | Serie A 2021 2022

Advertising

sport_viterbo : LIVE. SIENA-VITERBESE, IN ATTESA DELLE FORMAZIONI UFFICIALI … - InterClubIndia : RT @Inter_Women: ?? | FORMAZIONI Le scelte ufficiali di coach @ritaguari per #RomaInter ?? - infoitsport : Torino-Cagliari, le formazioni ufficiali - infoitsport : Serie A, le formazioni ufficiali di Torino-Cagliari - infoitsport : Torino-Cagliari, le formazioni ufficiali: Mazzarri conferma Grassi, ma cambia trequartista -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Brescia Calcio

TORINO - CAGLIARI TORINO (3 - 4 - 2 - 1): Milinkovi - Savi; Djidji, Bremer, Rodríguez; Vojvoda, Luki, Pobega, Ansaldi; Pjaca, Brekalo; Belotti. CAGLIARI (3 - 5 - 2): Cragno; ...Ledi Siviglia - Betis , match valido per la 26esima giornata della Liga 2021/2022 . Tutto pronto per il derby di Siviglia, in programma questo pomeriggio alle ore 16.15. Il Betis ...Le formazioni ufficiali di Verona-Venezia, match valido per la 27esima giornata della Serie A 2021/2022. I padroni di casa sono reduci dal bel 2-2 contro la Roma, mentre i lagunari arrivano dall’1-1 ...I granata sono a secco di vittorie da quattro partite e arrivano dall’1-1 contro la Juventus, mentre i sardi sono reduci da quattro risultati utili consecutivi. Appuntamento… Leggi ...