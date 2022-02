Formazioni ufficiali Verona Venezia | le scelte degli allenatori

(Di domenica 27 febbraio 2022) Ledimatch valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/2022. HELLAS(3-4-2-1): Montipò; Retsos, Coppola, Sutalo; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All: Igor Tudor.(3-4-2-1): Romero; Haps, Ceccaroni, Caldara; Cuisance, Ampadu, Busio, Crnigoj; Okereke, Aramu; Henry. All: Paolo Zanetti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

