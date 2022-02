Formazioni ufficiali Augusta-Borussia Dortmund | Bundesliga 2021 2022

(Di domenica 27 febbraio 2022) Ledi, match valido per la 24esima giornata della. Il Bayern Monaco ha vinto, e ilè chiamato a rispondere per rimanere in corsa verso il titolo. Appuntamento alle ore 17.30. Queste le scelte dei due tecnici.: SportFace.

Advertising

sportface2016 : #MonzaLecce, le formazioni ufficiali - SoloLecceIT : Qui Monza-Lecce: formazioni ufficiali, tabellino, azioni, 'TUTTO LIVE' - zazoomblog : Hellas Verona-Venezia le formazioni ufficiali: la decisione su Simeone - #Hellas #Verona-Venezia #formazioni - sportface2016 : #SerieB, le formazioni ufficiali di #AscoliCrotone - tuttoreggina : #RegginaPisa, le formazioni ufficiali: sette new entry per Stellone rispetto a Frosinone #serieB #TuttoReggina -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Brescia Calcio

Commenta per primo Ecco i 22 che scenderanno in campo in occasione di Reggina - Pisa, per il 26esimo turno di Serie B: REGGINA : Turati; Amione, Aya, Di Chiara; Kupisz, Crisetig, Hetemaj, Giraudo; ...All.: Mazzarri Ledi Verona - Venezia (live alle 15.05) vedi anche Serie A, Vlahovic lancia la Juve: 3 - 2 a Empoli. Bene Sassuolo. VIDEO VERONA (3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Sutalo,...Le formazioni ufficiali di Monza-Lecce, in questa ventiseiesima giornata di Serie B 2021/2022. Si gioca alle 15:30 di domenica 27 febbraio nella cornice dell’U-Power Stadium. Ecco le scelte dei due ...Alle 15:05 ci sarà la sfida Hellas Verona - Spezia. Ecco le formazioni ufficiali: Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Retsos, Coppola, Sutalo; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.