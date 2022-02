Fonseca, l’incubo è finito: “Io e la mia famiglia siamo in salvo” (Di domenica 27 febbraio 2022) l’incubo è finito per Paulo Fonseca, rimasto bloccato a Kiev dopo l’invasione dei russi. L’ex allenatore della Roma lo ha comunicato sulle sue pagine social: “Io e la mia famiglia siamo in salvo in Romania dopo 30 ore di viaggio in bus e speriamo di poter raggiungere lunedì il Portogallo. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato. L’ incubo continua per la gente ucraina e lanciamo un appello affinchè la guerra finisca”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022)per Paulo, rimasto bloccato a Kiev dopo l’invasione dei russi. L’ex allenatore della Roma lo ha comunicato sulle sue pagine social: “Io e la miainin Romania dopo 30 ore di viaggio in bus e speriamo di poter raggiungere lunedì il Portogallo. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato. L’ incubo continua per la gente ucraina e lanciamo un appello affinchè la guerra finisca”. SportFace.

