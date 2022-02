Flavia Pennetta: chi è, età, carriera, altezza, oggi, figli, chi è il marito, matrimonio, Instagram (Di domenica 27 febbraio 2022) Dopo l’emozionante puntata di ieri, l’appuntamento della domenica su Canale 5 è con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre. Da Silvia Toffanin arriveranno in studio Fabio Fognini e Flavia Pennetta, grande coppia del tennis italiano. Chi è Flavia Pennetta: carriera e classifica Flavia Pennetta è nata a Brindisi il 25 febbraio del 1982 ed è un’ex tennista, considerata una delle italiani più forti di sempre. E’ stata vincitrice degli US Open 2015, seconda italiana a essersi aggiudicata un torneo del Grande Slam ed è a 33 anni la tennista più anziana di sempre ad aggiudicarsi il primo Slam della carriera. Ma non solo. Ha vinto ben 11 tornei WTA in singolare, ha accumulato il più alto montepremi ed è stata numero 6 del mondo nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 febbraio 2022) Dopo l’emozionante puntata di ieri, l’appuntamento della domenica su Canale 5 è con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre. Da Silvia Toffanin arriveranno in studio Fabio Fognini e, grande coppia del tennis italiano. Chi èe classificaè nata a Brindisi il 25 febbraio del 1982 ed è un’ex tennista, considerata una delle italiani più forti di sempre. E’ stata vincitrice degli US Open 2015, seconda italiana a essersi aggiudicata un torneo del Grande Slam ed è a 33 anni la tennista più anziana di sempre ad aggiudicarsi il primo Slam della. Ma non solo. Ha vinto ben 11 tornei WTA in singolare, ha accumulato il più alto montepremi ed è stata numero 6 del mondo nel ...

