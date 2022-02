Fisco: rottamazione ter, dal 28 febbraio si paga terza rata, fino al 7 marzo (Di domenica 27 febbraio 2022) Il versamento deve essere effettuato utilizzando il bollettino inviato da Agenzia delle entrate-Riscossione che riporta la scadenza del 28 febbraio 2022. In ogni caso, è possibile richiedere una copia dei bollettini, per questa scadenza e anche per le successive, sul sito internet del Fisco L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 27 febbraio 2022) Il versamento deve essere effettuato utilizzando il bollettino inviato da Agenzia delle entrate-Riscossione che riporta la scadenza del 282022. In ogni caso, è possibile richiedere una copia dei bollettini, per questa scadenza e anche per le successive, sul sito internet delL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

lasiciliait : Rottamazione ter, domani la scadenza della rata per mantenere le agevolazioni - infoiteconomia : Fisco, Il 28 febbraio prossima scadenza per la rata della Rottamazione-Ter - infoiteconomia : Fisco, 28/2 prossima scadenza per la rata rottamazione-ter - infoiteconomia : Debiti con il Fisco, alla cassa per la Rottamazione ter: il 28 febbraio scade la rata - infoiteconomia : FISCO/ IL 28 FEBBRAIO PROSSIMA SCADENZA PER LA RATA DELLA ROTTAMAZIONE-TER -