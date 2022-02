Firenze, meeting del Mediterraneo: giornata conclusiva. La Messa con Mattarella (Di domenica 27 febbraio 2022) Piazza Santa Croce si prepara alla cerimonia Per approfondire : Video : Firenze, i preparativi per la Messa in Santa Croce / VIDEO Video : Visita del Papa annullata, l arcivescovo: 'Siamo con lui' ... Leggi su lanazione (Di domenica 27 febbraio 2022) Piazza Santa Croce si prepara alla cerimonia Per approfondire : Video :, i preparativi per lain Santa Croce / VIDEO Video : Visita del Papa annullata, l arcivescovo: 'Siamo con lui' ...

Advertising

MogaveroVescovo : I momenti più salienti di ieri al meeting 'Mediterraneo, frontiera di pace' di Firenze. Una straordinaria esperienz… - SocialSanremo : CRISTIANITA’ domenica 27 febbraio 2022 La giornata universale di preghiera e di digiuno indetta dal Papa per mercol… - tobiamc : RT @TgrRaiToscana: La guerra in Ucraina: l'appello dei vescovi riuniti a Firenze per il Meeting del Mediterraneo: 'Fermate questa follia'.… - TgrRaiToscana : La guerra in Ucraina: l'appello dei vescovi riuniti a Firenze per il Meeting del Mediterraneo: 'Fermate questa foll… - Gianni5812 : RT @pellegiornale: Siamo alla vigilia del grande meeting 'Mediterraneo frontiera di pace'. #Firenze crocevia di dialogo e di incontro tra p… -