Fiorentina-Juventus: probabili formazioni e in tv (Di domenica 27 febbraio 2022) Gara valida per le semifinali di andata della Coppa Italia 2021/22. I toscani si presentano a questo punto con il morale sotto i tacchi dopo la sconfitta subita in extremis in campionato contro il Sassuolo, ma vogliono rifarsi contro i rivali di sempre per provare a raggiungere la finale di questa competizione, otto anni dopo l’ultima volta. I bianconeri, invece, vincendo ad Empoli, hanno consolidato il quarto posto, e quindi possono concentrare le energie per sfidare i viola nel trofeo che li vede protagonisti assoluti con ben 14 affermazioni. Fiorentina-Juventus si giocherà mercoledì 2 marzo 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Franchi. Fiorentina-Juventus: come scenderanno in campo le due squadre? Mister Italiano si affiderà al solito 4-3-3 con qualche novità: in porta andrà Dragowski, mentre in difesa ci ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 27 febbraio 2022) Gara valida per le semifinali di andata della Coppa Italia 2021/22. I toscani si presentano a questo punto con il morale sotto i tacchi dopo la sconfitta subita in extremis in campionato contro il Sassuolo, ma vogliono rifarsi contro i rivali di sempre per provare a raggiungere la finale di questa competizione, otto anni dopo l’ultima volta. I bianconeri, invece, vincendo ad Empoli, hanno consolidato il quarto posto, e quindi possono concentrare le energie per sfidare i viola nel trofeo che li vede protagonisti assoluti con ben 14 affermazioni.si giocherà mercoledì 2 marzo 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Franchi.: come scenderanno in campo le due squadre? Mister Italiano si affiderà al solito 4-3-3 con qualche novità: in porta andrà Dragowski, mentre in difesa ci ...

Advertising

GiovaAlbanese : ?? #Kean si prende l'abbraccio di #Allegri e si candida per un'altra maglia da titolare contro la Fiorentina, in Coppa Italia. #Juventus - forumJuventus : Allegri pre #EmpoliJuve: “Partita da vincere. Dybala torna per la Fiorentina. Oggi vediamo chi sta in piedi e quali… - GiovaAlbanese : #Allegri alla vigilia di #EmpoliJuve: 'Abbiamo 2-3 ragazzi dell'#Under23 che eventualmente sono pronti per giocare.… - juvemyheart : RT @mirkonicolino: Si restringe ancora la lista dei giocatori a disposizione di #Allegri: out #Zakaria, da valutare #Bonucci (polpaccio) e… - periodicodaily : Fiorentina-Juventus: probabili formazioni e in tv #CoppaItalia #2marzo #FiorentinaJuventus -