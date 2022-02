Fiorentina | Italiano incensa Vlahovic | ‘Ha fame | diventerà un grandissimo campione’

Advertising

DiMarzio : .@acffiorentina, le parole di #Italiano dopo la sconfitta contro il @SassuoloUS - acffiorentina : ?? Vincenzo Italiano ?? #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina - davidpremier : Fiorentina coach Italiano: Sassuolo defeat hurts - infoitsport : QUI FIORENTINA - Italiano a Dazn: 'Vlahovic diventerà un campione' - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: QUI FIORENTINA - Italiano a Dazn: 'Vlahovic diventerà un campione' -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Italiano

Oggi, contro la, finisce come allora, 2 - 1, con un colpo di testa di Defrel allo ... Gli uomini dipagano probabilmente l'espulsione di Bonaventura nel finale e la presunzione di ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo: "Fa male, non è la prima volta. Vlahovic vive per il gol". Le parole del tecnico dellaDusan Vlahovic ha parlato a Sky Sport dopo Sassuolo -. SECONDO GOL SUBITO - "...Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, commenta ai microfoni di DAZN il ko subito sul campo del Sassuolo: "C'è grande amarezza, porta via tutto quello di buono e ...In vista della semifinale di andata di Coppa Italia tra Fiorentina-Juventus, il tecnico Vincenzo Italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, dopo la gara contro il Sassuolo: “Non ...