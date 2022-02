Fiorentina, Cabral: «Vincere era la cosa più importante, ma felice per il gol» (Di domenica 27 febbraio 2022) L’attaccante viola Cabral ha commentato il suo primo gol con la maglia della Fiorentina Contro il Sassuolo, Arthur Cabral ha segnato il suo primo gol con la maglia della Fiorentina. Un gol inutile vista la vittoria dei neroverdi al 94?, ma che lancia comunque l’attaccante che ha commentato la rete sui social. IL POST – «Non abbiamo vinto, che era la cosa più importante. Ma sono molto felice per il mio primo gol con questa maglia, che possa essere il primo di tanti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 febbraio 2022) L’attaccante violaha commentato il suo primo gol con la maglia dellaContro il Sassuolo, Arthurha segnato il suo primo gol con la maglia della. Un gol inutile vista la vittoria dei neroverdi al 94?, ma che lancia comunque l’attaccante che ha commentato la rete sui social. IL POST – «Non abbiamo vinto, che era lapiù. Ma sono moltoper il mio primo gol con questa maglia, che possa essere il primo di tanti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

