Figliuolo coordina missione militare italiana in Ucraina. Superato il covid (Di domenica 27 febbraio 2022) Nuovo importante incarico al generale Figliuolo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 27 febbraio 2022) Nuovo importante incarico al generaleL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

aAnnanka : RT @BakuninItalico: @aAnnanka quando Usa hanno bombardato la Serbia, Iraq, Libia, Siria e Afghanistan e Yemen (per procura con sauditi) dov… - BakuninItalico : @aAnnanka quando Usa hanno bombardato la Serbia, Iraq, Libia, Siria e Afghanistan e Yemen (per procura con sauditi)… - roboware : @RadioSavana @CaioGCM Infatti Figliuolo ora coordina le operazioni in Ucraina. Mi chiedo… ma abbiamo solo lui in It… - axel619987 : @Libero_official Figliuolo che coordina..fa già ridere così ?? -