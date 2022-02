"Figli miei? Cosa vuoi che sia un semino". Arisa sconvolge Mara Venier, rivelazione spiazzante (Di domenica 27 febbraio 2022) Arisa si è raccontata in una lunga e intima intervista con Mara Venier a Domenica In su Ra 1. La cantante ha parlato anche del suo futuro e della possibilità di diventare madre: "Figli miei? Mo vediamo, sono ancora giovane”, ha scherzato. Poi ha aggiunto: "Sono ancora in tempo, conosco gente che ha fatto Figli a 45 anni". E, per finire, ha risposto a una domanda inevitabile: "Se devo trovare un compagno? Massì, un semino Cosa vuoi che sia!”. Arisa, inoltre, ha rivelato di aver vissuto male il periodo della pandemia. Oggi, invece, sembra andare molto meglio. Ed è lei stessa ad ammetterlo. La cantante, comunque, ha negato di aver trovato un amore: “Gli amori possono dare anche delle rotture”, ha detto sempre ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022)si è raccontata in una lunga e intima intervista cona Domenica In su Ra 1. La cantante ha parlato anche del suo futuro e della possibilità di diventare madre: "? Mo vediamo, sono ancora giovane”, ha scherzato. Poi ha aggiunto: "Sono ancora in tempo, conosco gente che ha fattoa 45 anni". E, per finire, ha risposto a una domanda inevitabile: "Se devo trovare un compagno? Massì, unche sia!”., inoltre, ha rivelato di aver vissuto male il periodo della pandemia. Oggi, invece, sembra andare molto meglio. Ed è lei stessa ad ammetterlo. La cantante, comunque, ha negato di aver trovato un amore: “Gli amori possono dare anche delle rotture”, ha detto sempre ...

