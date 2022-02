FIFA, Russia in campo neutro: veto su inno, bandiera e nome. I provvedimenti (Di domenica 27 febbraio 2022) FIFA, prime misure anti Russia: veto su inno, bandiera, nome e possibilità di ospitare partite internazionali. Tutti i provvedimenti L’ufficio del Consiglio FIFA ha varato le prime decisioni in merito alla guerra in Ucraina. IL COMUNICATO – «L’ufficio del Consiglio FIFA prende le prime misure per quanto riguarda la guerra in Ucraina In primo luogo, la FIFA desidera ribadire la sua condanna dell’uso della forza da parte della Russia nell’invasione dell’Ucraina. La violenza non è mai una soluzione e la FIFA esprime la sua più profonda solidarietà a tutte le persone colpite da ciò che sta accadendo in Ucraina. La FIFA chiede ancora una volta l’urgente ripristino ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 febbraio 2022), prime misure antisue possibilità di ospitare partite internazionali. Tutti iL’ufficio del Consiglioha varato le prime decisioni in merito alla guerra in Ucraina. IL COMUNICATO – «L’ufficio del Consiglioprende le prime misure per quanto riguarda la guerra in Ucraina In primo luogo, ladesidera ribadire la sua condanna dell’uso della forza da parte dellanell’invasione dell’Ucraina. La violenza non è mai una soluzione e laesprime la sua più profonda solidarietà a tutte le persone colpite da ciò che sta accadendo in Ucraina. Lachiede ancora una volta l’urgente ripristino ...

