Fifa: "Russia gioca sotto il nome RFU, senza inno e bandiera". Ma si valuta anche esclusione (Di domenica 27 febbraio 2022) «Nessuna competizione internazionale potrà essere giocata sul territorio della Russia, con le partite "casalinghe" giocate in territorio neutrale e senza spettatori. L'associazione membro che rappresenta... Leggi su feedpress.me (Di domenica 27 febbraio 2022) «Nessuna competizione internazionale potrà essereta sul territorio della, con le partite "casalinghe"te in territorio neutrale espettatori. L'associazione membro che rappresenta...

Advertising

capuanogio : #Szczesny: “Credo che tutti le nazionali debbano seguire il nostro esempio, così vediamo se la #Fifa ha le palle di… - gippu1 : Tra un mese la #Russia, calcisticamente emarginata da Svezia Polonia e RepCeca (ma non ancora dalla FIFA), può trov… - tancredipalmeri : La federcalcio polacca dichiara ufficialmente che non accetta la decisione della Fifa e non giocherà contro la Russia - MarkoManzoni : RT @FBiasin: #Fifa: “La #Russia giocherà senza bandiera, senza inno e in campo neutro'. Risposta dalla #Polonia: “Inaccettabile la decisio… - PietroRbl : RT @FBiasin: #Fifa: “La #Russia giocherà senza bandiera, senza inno e in campo neutro'. Risposta dalla #Polonia: “Inaccettabile la decisio… -