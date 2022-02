Fifa: "Russia gioca sotto il nome RFU, senza inno e bandiera". Ma si valuta anche esclusione (Di domenica 27 febbraio 2022) "Nessuna competizione internazionale potrà essere giocata sul territorio della Russia, con le partite "casalinghe" giocate in territorio neutrale e senza spettatori. L'associazione membro che ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 27 febbraio 2022) "Nessuna competizione internazionale potrà essereta sul territorio della, con le partite "casalinghe"te in territorio neutrale espettatori. L'associazione membro che ...

Advertising

capuanogio : #Szczesny: “Credo che tutti le nazionali debbano seguire il nostro esempio, così vediamo se la #Fifa ha le palle di… - FBiasin : #Fifa: “La #Russia giocherà senza bandiera, senza inno e in campo neutro'. Risposta dalla #Polonia: “Inaccettabile… - fattoquotidiano : Guerra in Ucraina, le sanzioni della Fifa: “Nessuna partita sarà giocata in Russia. E per le squadre sovietiche nie… - paolo_r_2012 : RT @LelloForlini: Sono ormai tantissime le reazioni che arrivano dal mondo dello sport: la Fifa ha deciso di non giocare più competizioni n… - XBIANCANERAX1 : RT @FulvioPaglia: La ridicola decisione della Fifa: la Russia potrà giocare, ma sotto falso nome e con baffi e barba finti. -