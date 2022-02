Fifa: nessuna competizione internazionale verrà giocata sul territorio della Russia (Di domenica 27 febbraio 2022) L’Ufficio di presidenza del Consiglio Fifa ha stabilito le prime misure immediate in merito al conflitto esploso tra Russia ed Ucraina. Le decisioni sono state prese “in linea con le raccomandazioni del Comitato Olimpico internazionale”. Innanzitutto nessuna competizione internazionale potrà essere giocata in territorio russo. Le partite “casalinghe”, poi, saranno disputate in campo neutro e senza spettatori. Inoltre, la Russia non potrà partecipare con il suo nome, ma sotto la denominazione “Football Union of Russia (RFU)”. E ancora, nessuna bandiera o inno della Russia verrà utilizzato nelle partite a cui partecipano squadre della ... Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) L’Ufficio di presidenza del Consiglioha stabilito le prime misure immediate in merito al conflitto esploso traed Ucraina. Le decisioni sono state prese “in linea con le raccomandazioni del Comitato Olimpico”. Innanzituttopotrà essereinrusso. Le partite “casalinghe”, poi, saranno disputate in campo neutro e senza spettatori. Inoltre, lanon potrà partecipare con il suo nome, ma sotto la denominazione “Football Union of(RFU)”. E ancora,bandiera o innoutilizzato nelle partite a cui partecipano squadre...

