Fifa “La Russia giocherà in campo neutro | niente inno e bandiera”

ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Nessuna competizione internazionale potrà essere giocata in territorio russo, con le partite "casalinghe" che saranno disputate in campo neutro e senza spettatori; inoltre, la Russia non potrà partecipare con il suo nome, ma sotto la denominazione "Football Union of Russia (RFU)". E ancora, nessuna bandiera o inno della Russia verrà utilizzato nelle partite a cui partecipano squadre della Federcalcio russa. A stabilire all'unanimità "le prime misure immediate" in merito al conflitto in Ucraina l'Ufficio di presidenza del Consiglio Fifa, "in linea con le raccomandazioni del Comitato Olimpico Internazionale". In una lunga nota, la Fifa ribadisce la sua condanna "dell'uso della forza da parte della Russia nell'invasione dell'Ucraina".

