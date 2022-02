FIFA 22: Obiettivi Rayan Cherki Stelle D’Argento – Disponibile una nuova carta speciale (Di domenica 27 febbraio 2022) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gli Obiettivi che permettono di sbloccare la carta speciale Stelle D’Argento di Rayan Cherki per la modalità FIFA 22 Ultimate Team. Goditi i contenuti giornalieri Stelle D’Argento disponibili da venerdì 4 a mercoledì 9 marzo. Ogni giorno, per tutta la durata della serie, troverai giocatori Stelle D’Argento a tema come premio negli Obiettivi e nelle Sfide Creazione Rosa. Potrete riscattare la carta speciale completando gli Obiettivi dedicati disponibili in FUT 22. Obiettivi Rayan Cherki ... Leggi su fifaultimateteam (Di domenica 27 febbraio 2022) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gliche permettono di sbloccare ladiper la modalità22 Ultimate Team. Goditi i contenuti giornalieridisponibili da venerdì 4 a mercoledì 9 marzo. Ogni giorno, per tutta la durata della serie, troverai giocatoria tema come premio neglie nelle Sfide Creazione Rosa. Potrete riscattare lacompletando glidedicati disponibili in FUT 22....

