Fedez chi è | età | storia della famiglia | genitori | vero nome e carriera del rapper marito di Chiara Ferragni

Il noto rapper e imprenditore Fedez, pur essendo molto giovane, ha già avuto un enorme successo sia a livello professionale che nella vita privata. La sua storia familiare non è però particolarmente facile. Ultimamente Fedez ha anche deciso di esporre ancora di più la sua vita privata con un programma televisivo: il 9 dicembre 2021 è uscita la serie The Ferragnez su Amazon Prime, un docu-reality che raffigura dei momenti speciali di quotidianità vissuti dal rapper e dall'influencer Chiara Ferragni. Fedez, i genitori e i primi anni: gli studi e il rap Federico Leonardo Lucia, conosciuto come Fedez, nasce a Milano il 15 ottobre 1989 e cresce in una famiglia umile. Il padre Franco Lucia è stato ...

