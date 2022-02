Federginnastica europea | ' Niente inni e bandiere di Russia e Bielorussia Aboliti eventi nei due paesi'

(Di domenica 27 febbraio 2022) La Ginnasticaha deciso le sanzioni per la, a seguito della guerra scatenata in Ucraina. 'Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, il Comitato Esecutivo della Ginnasticasi è ...

Questa la comunicazione della. 'La ginnastica- è precisato nella nota ufficiale sul sito dell'European Gymnastics - è in contatto con i rappresentanti di diverse discipline ...... le stesse già adottate dal CIO e dalla FIG: niente bandiere nazionali né inni dei due paesi in nessun evento di ginnasticae abolizione di qualunque manifestazione continentale in territorio ...La Federazione di Giannastica europea si allinea a Cio e Fig abolendo le manifestazioni nei due paesi. Nessuna bandiera o inno di Russia e Bileorussia ...La vicecampionessa olimpica si è sottoposta a un intervento al tendine d’Achille nella Casa di Cura Habilita i Cedri ...