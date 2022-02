Fausto Leali, chi è l’ex moglie Milena Cantù: “Era la fidanzata storica di Celentano” (Di domenica 27 febbraio 2022) Fausto Leali e l’ex moglie Milena Cantù sono stati sposati dal 1969 al 1983: dalla loro unione sono arrivate le figlie Deborah e Samantha. Fausto Leali si è sposato tre volte. Prima di sposarsi l’interpretazione di “Mi manchi” è stato legato a Mirella Gervasio. La prima moglie di Fausto Leali è stata Milena Cantù, l’indimenticata “ragazza del Clan” e prima fidanzata storica di Adriano Celentano (sono rimasti insieme dal 1958 al 1964). Nel 1964 ha esordito con il Clan Celentano con il brano “Eh!, già (lasciami entrare)”. Inizialmente la sua identità fu tenuta nascosta: per aumentare le aspettative i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 febbraio 2022)sono stati sposati dal 1969 al 1983: dalla loro unione sono arrivate le figlie Deborah e Samantha.si è sposato tre volte. Prima di sposarsi l’interpretazione di “Mi manchi” è stato legato a Mirella Gervasio. La primadiè stata, l’indimenticata “ragazza del Clan” e primadi Adriano(sono rimasti insieme dal 1958 al 1964). Nel 1964 ha esordito con il Clancon il brano “Eh!, già (lasciami entrare)”. Inizialmente la sua identità fu tenuta nascosta: per aumentare le aspettative i ...

