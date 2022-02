Fabio Fognini, chi è il tennista: età, carriera, oggi in tv, chi è la moglie, classifica ATP, famiglia, figli, patrimonio e Instagram (Di domenica 27 febbraio 2022) Dopo l’emozionante puntata di ieri, l’appuntamento della domenica su Canale 5 è con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre. Da Silvia Toffanin arriveranno in studio Fabio Fognini e Flavia Pennetta, grande coppia del tennis italiano. Chi è Fabio Fognini: carriera Fabio Fognini è un tennista italiano nato a Sanremo il 2 maggio del 1987, sotto il segno dei Gemelli. È cresciuto ad Arma di Taggia, una cittadina ligure: è qui che ha frequentato il circolo tennistico locale. È figlio di Silvana e Fulvio, e proprio il padre è stato determinante per farlo appassionare al tennis. A 15 anni ha partecipato al primo torneo grazie alla wild car ricevuta per il Futures Italy F5. Nel 2007 è riuscito a conquistare la prima ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 febbraio 2022) Dopo l’emozionante puntata di ieri, l’appuntamento della domenica su Canale 5 è con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre. Da Silvia Toffanin arriveranno in studioe Flavia Pennetta, grande coppia del tennis italiano. Chi èè unitaliano nato a Sanremo il 2 maggio del 1987, sotto il segno dei Gemelli. È cresciuto ad Arma di Taggia, una cittadina ligure: è qui che ha frequentato il circolo tennistico locale. Èo di Silvana e Fulvio, e proprio il padre è stato determinante per farlo appassionare al tennis. A 15 anni ha partecipato al primo torneo grazie alla wild car ricevuta per il Futures Italy F5. Nel 2007 è riuscito a conquistare la prima ...

