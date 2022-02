Fabian Ruiz piega la Lazio all'ultimo secondo. Il Napoli aggancia il Milan in vetta (Di lunedì 28 febbraio 2022) Operazione aggancio riuscita. All'ultimo assalto il Napoli, tutto cuore, grinta e coraggio, supera all'Olimopico la Lazio per 2-1 con una rete capolavoro di Fabian Ruiz a tempo scaduto e si porta in testa al campionato raggiungendo in vetta il Milan a 57 punti. I passi falsi compiti venerdì dalle due Milanesi imponevano ai patrenopei di non fallire la grande chance per respirare l'aria frizzante di prima della classe e cullare sogni pieni di ambizione. E la squadra di Spalletti non ha fallito l'esame grazie ad una prova vinta prima con la qualità dei suoi attaccanti e poi con i nervi. Alla rete splendida di Insigne al 62' (cui è stato annullato pochi minuti dopo un gol per fuoriogico) ha risposto a due minuti dai tempi regolamentari Pedro con una ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Operazione aggancio riuscita. All'assalto il, tutto cuore, grinta e coraggio, supera all'Olimopico laper 2-1 con una rete capolavoro dia tempo scaduto e si porta in testa al campionato raggiungendo inila 57 punti. I passi falsi compiti venerdì dalle dueesi imponevano ai patrenopei di non fallire la grande chance per respirare l'aria frizzante di prima della classe e cullare sogni pieni di ambizione. E la squadra di Spalletti non ha fallito l'esame grazie ad una prova vinta prima con la qualità dei suoi attaccanti e poi con i nervi. Alla rete splendida di Insigne al 62' (cui è stato annullato pochi minuti dopo un gol per fuoriogico) ha risposto a due minuti dai tempi regolamentari Pedro con una ...

Advertising

pisto_gol : Laz-Nap 1:2 Con 2 gol di Insigne e Fabian Ruiz al 94’ il Napoli batte la Lazio e,a conclusione di una partita bell… - gippu1 : Il sinistro terra-terra di Fabian Ruiz ormai più proverbiale del piattone di Kroos dal limite dell'area #LazioNapoli - caterinabalivo : Una vittoria all'ultimo respiro, grandissimo il gioiello di Fabian Ruiz, come precedentemente il gol di Insigne, br… - Sinnerismo : RT @Roxas_223: Sarri al gol di Fabian Ruiz - partenopeico : RT @Szobosalvs: Al 94' dopo di certo non la sua miglior partita decide di risolverla come solo lui sa fare, colpendo il pallone con quel ma… -