Fabian: ma che gol ha fatto? La rete vista dagli spalti, tifosi senza voce – VIDEO (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il Napoli si prende la vetta della classifica di Serie A grazie ad un gol favoloso di Fabian Ruiz. Il VIDEO ripreso dalle tribune dell’Olimpico, dimostra il grande affetto dei supporters azzurri. Una vittoria fantastica e meritata quella del Napoli, che non aveva cominciato bene il primo tempo, ma che nel secondo tempo ha fatto vedere le sue qualità. Il gol magnifico di Insigne sembrava mettere in discesa il match, anche perché gli azzurri potevano raddoppiare con Politano e Osimhen. La rete di Pedro, invece, sembrava mettere fine ad ogni speranza. Eppure il Napoli ci ha creduto, ha continuato a giocare ed a sprecare, sempre con Osimhen. Ma la voglia del Napoli di Spalletti è stata tanta, così all’ultimo secondo, all’ultimo respiro, è arrivata la vittoria con un gol di Fabian Ruiz. Un tiro a giro da ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il Napoli si prende la vetta della classifica di Serie A grazie ad un gol favoloso diRuiz. Ilripreso dalle tribune dell’Olimpico, dimostra il grande affetto dei supporters azzurri. Una vittoria fantastica e meritata quella del Napoli, che non aveva cominciato bene il primo tempo, ma che nel secondo tempo havedere le sue qualità. Il gol magnifico di Insigne sembrava mettere in discesa il match, anche perché gli azzurri potevano raddoppiare con Politano e Osimhen. Ladi Pedro, invece, sembrava mettere fine ad ogni speranza. Eppure il Napoli ci ha creduto, ha continuato a giocare ed a sprecare, sempre con Osimhen. Ma la voglia del Napoli di Spalletti è stata tanta, così all’ultimo secondo, all’ultimo respiro, è arrivata la vittoria con un gol diRuiz. Un tiro a giro da ...

Advertising

pisto_gol : Laz-Nap 1:2 Con 2 gol di Insigne e Fabian Ruiz al 94’ il Napoli batte la Lazio e,a conclusione di una partita bell… - anperillo : Il cuore, la voglia e il gioco mostrati nella ripresa legittimano le aspettative dell'intera tifoseria azzurra.… - sscalcionapoli1 : Spalletti sbotta a Dazn: “Rompono i co****ni sul carattere di questa squadra, ora che diranno? Fabian? Levalo, lo l… - donafab81 : RT @Torrenapoli1: Che sfaccciimmmm e goooooooool Fabian O fantasma ?? - ndl00 : RT @MattiaBriga: Fabián Ruiz Come il gol di Bastoni contro l’Inter, se un mancino tira a girare sul primo palo fanno gol. Non so perché ma… -