F1 | svelata la nuova Alfa Romeo C42 con la livrea ufficiale

(Di domenica 27 febbraio 2022) Il cerchio si è chiuso. E’ stata presentata quest’oggi lae ultima monoposto che prenderà parte al Mondiale 2022 di F1. Si tratta dell’C42, anche se non è corretto parlare di novità. Nei fatti lamonoposto svizzera, che ha in sé il marchio del celebre Biscione, si era già mostrata nello shakedown a Fiorano e nel corso dei test pre-season di Barcellona (Spagna) con unacamouflage. Oggi la “creatura” nata negli stabilimenti di Hinwil si è mostrata nei suoi colori ufficiali, con unabianco-rossa e quest’ultima totalità più presente sul corpo vettura. Come è noto, alla guida della monoposto che porta il nome e niente di più della Casa milanese ci saranno il finlandese Valtteri Bottas e il cinese Guanyu Zhou, coppia completamente...

La C42 Alfa Romeo F1 Team ORLEN è la prima macchina prodotta a Hinwil nel rispetto del budget cap 2022 per la nuova era della Formula Uno. Dopo averla vista girare in pista con una versione camouflage nei test di Barcellona, anche l'Alfa Romeo Racing Orlen ha mostrato la reale livrea della monoposto C42 per il Mondiale.