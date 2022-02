F1, la Ferrari si è nascosta nei Test di Barcellona? Binotto: “Tanta benzina e motore depotenziato” (Di domenica 27 febbraio 2022) Lo si è detto in tutte le salse: guardare i tempi ottenuti nei Test di Barcellona (Spagna) è inutile. Una sorta di mantra quello che gli addetti ai lavori di F1 hanno pronunciato nel corso della tre-giorni catalana che ha avuto per protagonisti piloti, team e nuove monoposto. Il vero target, tenuto conto anche dell’importante cambiamento tecnico che c’è stato, era quello di fare più km possibili e acquisire una mole di dati adeguata alle proprie esigenze. Da questo punto di vista, la Ferrari può ritenersi soddisfatta dal momento che la F1-75 è stata la monoposto che ha coperto il maggior numero di giri senza problemi di affidabilità. Sono state ben 439 le tornate completate dalla Rossa, con al volante il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz. “Quello del Montmeló è stato un buon Test perché abbiamo ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) Lo si è detto in tutte le salse: guardare i tempi ottenuti neidi(Spagna) è inutile. Una sorta di mantra quello che gli addetti ai lavori di F1 hanno pronunciato nel corso della tre-giorni catalana che ha avuto per protagonisti piloti, team e nuove monoposto. Il vero target, tenuto conto anche dell’importante cambiamento tecnico che c’è stato, era quello di fare più km possibili e acquisire una mole di dati adeguata alle proprie esigenze. Da questo punto di vista, lapuò ritenersi soddisfatta dal momento che la F1-75 è stata la monoposto che ha coperto il maggior numero di giri senza problemi di affidabilità. Sono state ben 439 le tornate completate dalla Rossa, con al volante il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz. “Quello del Montmeló è stato un buonperché abbiamo ...

