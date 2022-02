F1, Fernando Alonso: “Sembra che la Ferrari abbia la miglior macchina al momento” (Di domenica 27 febbraio 2022) I test di Barcellona (Spagna) sono ormai alle spalle e tutti i team del Mondiale 2022 di F1 sono proiettati alle prossime prove pre-season che si disputeranno in Bahrain (10-12 marzo) per arrivare al meglio possibile in vista dell’esordio del campionato previsto proprio sulla pista di Sakhir (18-20 marzo). La Ferrari ha iniziato questo percorso con il piglio giusto. In un’annata di grandi cambiamenti, caratterizzata dalla rivoluzione tecnica, la nuova F1-75 è stata la vettura ad aver completato più giri di tutti sul tracciato catalano: 439 giri, pari a 2052 km. La Rossa ha colpito l’attenzione anche dei rivali e lo spagnolo Fernando Alonso (pilota dell’Alpine) ha espresso un parere molto chiaro: “Sembra davvero che la Ferrari abbia la miglior macchina ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) I test di Barcellona (Spagna) sono ormai alle spalle e tutti i team del Mondiale 2022 di F1 sono proiettati alle prossime prove pre-season che si disputeranno in Bahrain (10-12 marzo) per arrivare al meglio possibile in vista dell’esordio del campionato previsto proprio sulla pista di Sakhir (18-20 marzo). Laha iniziato questo percorso con il piglio giusto. In un’annata di grandi cambiamenti, caratterizzata dalla rivoluzione tecnica, la nuova F1-75 è stata la vettura ad aver completato più giri di tutti sul tracciato catalano: 439 giri, pari a 2052 km. La Rossa ha colpito l’attenzione anche dei rivali e lo spagnolo(pilota dell’Alpine) ha espresso un parere molto chiaro: “davvero che lala...

