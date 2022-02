F1 | a Barcellona la Red Bull ha stupito e si è nascosta | la Mercedes ha ripreso da dove aveva lasciato

(Di domenica 27 febbraio 2022) Si erano lasciate ad Abu Dhabi a dicembre letteralmente ruota a ruota per decidere il titolo iridato. Redno salutato Yas Marina come le due vetture nettamente superiori al resto del gruppo e si sono ritrovate al Montmelò in occasione dei test pre-stagioni della stagione 2022 con la chiara intenzione di nascondersi, ma solamente a livello di prestazioni. Pensando alle monoposto, invece, W13 e soprattutto RB18 hanno fatto versare fiumi di inchiostro. La Freccia d’argento, che sarà nelle mani di Lewis Hamilton e George Russell ha fatto capire di essere una vettura di altissimo profilo, con soluzioni tecniche come sempre molto interessanti e, nonostante sia capostipite di una rivoluzione tecnica epocale, non ha messo in mostra nessuna problematica di sorta nella tre-giorni catalana. Passando da Brackley a Milton ...

Advertising

FormulaPassion : #F1 | Perez è fiducioso sulle potenzialità della Red Bull dopo i test di Barcellona #F1Testing - FormulaPassion : #F1: le prese per il cooling nei test di #Barcellona - OA_Sport : #F1 Il solito Helmut Marko prova McLaren e Ferrari sulle loro prestazioni a Barcellona: secondo il consulente di Re… - PaoloBMb70 : RT @SkySportF1: F1, il bilancio dopo i test: la Ferrari va, Mercedes e Red Bull si nascondono #SkyMotori #F1 #Formula1 - gdstwits : F1 , Barcellona. Mercede e red Bull riprendo la sfida -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Red

... McLaren ( 367 ) eBull ( 358 ). Ottimo segnale in ottica affidabilità e, al tempo stesso, tanti chilometri utili per raccogliere dati da elaborare in queste settimane.è servita ...A proposito del lavoro sin qui svolto dallaBull nei test pre - stagionali di, Horner ha aggiunto anche alcune considerazioni sui riscontri ottenuti dalla nuova RB18 , ritenuti ...Si erano lasciate ad Abu Dhabi a dicembre letteralmente ruota a ruota per decidere il titolo iridato. Red Bull e Mercedes avevano salutato Yas Marina come le due vetture nettamente superiori al resto ...Si lavora sulla durata in casa Red Bull e Ferrari per capire l'affidabilità delle monoposto. 16.38: Sguardi interessati nel corso dei test: 16.35: Lavoro sul passo gara in casa Ferrari, con Sainz che ...