Ex-Porto | Brahimi vicino al ritorno in Europa | c'è un club spagnolo

Commenta per primo Il trequartista exYacine, in scadenza di contratto a giugno con l' Al - Rayyan , sta valutando di rientrare in Europa, dopo aver rinnovato l'interesse di club in cui ha già giocato: Rennes, Clermont e ......che vedremo in campo nella diretta di Algeria Guinea Equatoriale ci sarà Yacine Nasreddine. ... Due anni a Granada lo fanno notare daldove gioca con continuità cinque anni diventando anche ...Secondo il giornalista francese Saber Desfarges, Yacine Brahimi potrebbe tornare in Europa, al Betis Siviglia. Attualmente, l'ex esterno del Porto gioca all'Al-Rayyan ...