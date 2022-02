+Europa in Campania a supporto dell’Ucraina, manifestazioni nei capoluoghi (Di domenica 27 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti+Europa in Campania a supporto dell’Ucraina, paese sovrano e democratico. Promosse, in questo fine settimana, alcune manifestazioni nei capoluoghi di provincia, tra le quali Avellino, Benevento e Napoli. Straordinaria la partecipazione a Napoli dove, oltre ai membri di +Europa, si è ritrovata la comunità ucraina con più di mille persone. “Una risposta politica davvero significativa che riapre i termini di un allargamento dell’UE all’Ucraina – dichiarano Manuela Zambrano e Bruno Gambardella, componenti della Direzione nazionale. “Ribadiamo l’urgenza di difendere la ±democrazia in Ucraina e la dignità delle persone. E’ necessario amplificare le azioni di sensibilizzazione pubblica per far sì che la risposta dell’Europa non sia limitata ad ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiin, paese sovrano e democratico. Promosse, in questo fine settimana, alcuneneidi provincia, tra le quali Avellino, Benevento e Napoli. Straordinaria la partecipazione a Napoli dove, oltre ai membri di, si è ritrovata la comunità ucraina con più di mille persone. “Una risposta politica davvero significativa che riapre i termini di un allargamento dell’UE all’Ucraina – dichiarano Manuela Zambrano e Bruno Gambardella, componenti della Direzione nazionale. “Ribadiamo l’urgenza di difendere la ±democrazia in Ucraina e la dignità delle persone. E’ necessario amplificare le azioni di sensibilizzazione pubblica per far sì che la risposta dell’Europa non sia limitata ad ...

+Europa in Campania a supporto dell'Ucraina, manifestazioni nei capoluoghi

Ucraina: dalla Campania per combattere,presto altre partenze Sono partiti da Caserta ma anche da altre zone della Campania i primi ucraini che tornano in patria per imbracciare le armi e combattere in difesa del loro Paese contro l'invasione russa. (ANSA) ...

