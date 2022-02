Elodie in discoteca con il nuovo fidanzato Davide Rossi La carezza che intenerisce i fan

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 27 febbraio 2022)ha archiviato la storia con Marracash e si è lanciata in unamore con. Nelle ultime stories di Instagram ha pubblicato le immagini delin. Nelle luci soffuse del locale gli fa unae tanto basta per sottolineare l’affinità tra i due., che aveva annunciato di essere tornata single, è stata pizzicata nelle settimane scorse in sua compagnia e i paparazzi avevano immortalato un bacio.sta frequentando dunque il modello e manager di Armani. Sul suo ex aveva dichiarato: «Per me lui continua a essere famiglia. Come mai è tra noi è finita? Le crisi sono le mie, ma poi le subiscono anche gli altri di riflesso».