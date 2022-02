Elizabeth Taylor avrebbe compiuto 90 anni | ritratto beauty di una star indimenticabile

Leggi su amica

(Di domenica 27 febbraio 2022) Non c’è modo migliore per definire. Se non ci avesse lasciati il 23 marzo del 2011, oggi Liz sarebbe ancora un’icona di fascino e bellezza. Il 27 febbraio90. E l’avremmo festeggiata ancora come una delle donne più belle del mondo., occhi viola e pelle porcellana Nata il 27 febbraio del 1932, oggi90se non ci avesse lasciati nel 2011. È una delle attrici più famose della storia del cinema e una delle donne più belle del mondo, come rivelano i suoi ritratti (Getty) Bellissima e. Soprattutto per quegli occhi: gli iconici occhi dal colore verde-azzurro ma con ...